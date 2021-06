Sein Kollege Tierarzt Andreas Pfeil ist in einer anderen Praxis tätig. Verletzte Igel hat er pro Jahr nur ein bis zwei Mal in der Sprechstunde.

Bei den verletzten Igeln in der Praxis sei schwer nachzuweisen, woher die Verletzung stamme. Häufig hätten in den Wunden schon Fliegen ihre Eier abgelegt. Fliegen und Dreck seien die größten Probleme. Häufig hätten sich die verletzten Igel dann schon verkrochen und seien etwa von Hunden unter Büschen oder Haufen hervor gezerrt worden. Dann seien die Erfolgsaussichten gering, so Pfeil. Meist müsse er die Igel einschläfern. Doch "nur wenige schaffen es überhaupt in die Klinik“, so Pfeil.