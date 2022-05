Die Hosen runter lassen am Männertag in Deutschland wahrscheinlich Millionen Männer, um sich in der freien Natur nach dem reichlichen Genuss von Bier zu erleichtern. In Greiz zeigte ein 23-Jähriger am Donnerstag auch ohne Harndrang öffentlich vor, was er so hat: Er betrat am späteren Abend eine Spielothek und entblößte sein Geschlechtsteil sowie seinen Po. Weil Gäste und Personal an dem Anblick wenig Gefallen fanden, gab ein Wort das andere. Trotz eingeschänkter Beweglichkeit an den unteren Extremitäten warf der Entblößte mit einem Glas nach einer Mitarbeiterin und griff einen Gast an, den er verletzte. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam - vermutlich mit hoch gezogener Hose.