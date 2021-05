Die Polizei meldet für Thüringen einen vergleichsweise ruhigen Himmelfahrtstag. Bis zum Donnerstagabend seien rund 40 Anzeigen wegen Ruhestörung eingegangen. Laut der Landeseinsatzzentrale hat es im Freistaat drei verletzte Fahrradfahrer gegeben, die betrunken unterwegs waren. In Erfurt verletzte sich ein 17-jähriger Radfahrer am Kopf. Er war mit 1,7 Promille in der Nordhäuser Straße unterwegs. Auch in Kammerforst (Unstrut-Hainich-Kreis) erlitt ein betrunkener 41-Jähriger eine Kopfverletzung.

Erfurt: Gruppe widersetzt sich Kontrolle

Seit dem Abend kam es laut Polizei vermehrt zu körperlichen Auseinandersetzungen. So waren zum Beispiel in Erfurt vier Männer in der Nacht zu Freitag betrunken in der Stadt unterwegs. Als die Beamten sie kontrollieren wollten, wehrten sie sich und wollten flüchten. Einer der Männer versuchte außerdem, seinen Kumpel aus den Griffen der Polizei zu befreien. Die Männer haben eine Anzeige bekommen.

"Bundesnotbremse" bestimmt Thüringer Männertags-Geschehen