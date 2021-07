Die italienische Mafiaorganisation 'Ndrangheta wird in Deutschland als kriminelle Gruppe unterschätzt. Das sagte die Soziologin Zora Hauser am Dienstag im Mafia-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages. Nach ihren Angaben ist das Personenpotential der kalabrischen Mafia zwischen 2008 und 2019 von 60 auf über 1.000 Mitglieder in Deutschland gestiegen. Das seien nur die durch Ermittlungsbehörden bestätigten mutmaßlichen Mitglieder. Es dürfte aber ein weitaus größeres Dunkelfeld geben, so Hauser. Sie forscht an der Universität Oxford seit Jahren über die 'Ndrangheta in Deutschland und ist als Expertin für den Mafia-Untersuchungsausschuss geladen worden.