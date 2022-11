Kurz vor Mitternacht des 29. März 1995 klingelt das Telefon der Thüringer Polizei. Der Anrufer: der damalige Thüringer Innenminister Richard Dewes (SPD). Er meldet, dass die Tür seiner Wohnung aufgebrochen wurde. Dewes war bis 1994 Staatssekretär im saarländischen Innenministerium und hatte dann nach Thüringen auf den Ministerposten gewechselt. In Erfurt lebte er in einer Wohnung in der fünften Etage der Neuwerkstraße 2. Das damalige Wohnhaus von Dewes in Erfurt. Bildrechte: MDR

Dewes wohnte unter Decknamen

Ein Einbruch bei einem Mitglied der Landesregierung versetzt selbst in den damaligen wilden 1990er-Jahren die Beamten sofort in Alarmbereitschaft. Noch alarmierter sind sie vor dem Hintergrund, dass Dewes an dieser Adresse unter einem Decknamen lebt. Am Klingelschild und am Briefkasten steht der Name "J. Wilden", die Bewohner des Hauses wissen nicht, dass dort der Innenminister lebt. Nur ein kleiner Kreis von Beamten kennt seine Adresse.

Die Polizei verständigt sofort das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Erfurt. Noch in der Nacht taucht der damalige LKA-Präsident Uwe Kranz auf. Dazu die Leiter von zwei Einheiten, die sich mit Organisierter Kriminalität beschäftigten. Auch Spurensicherer kommen zum Einsatz. Auszug aus der damaligen Ermittlungsakte: Dewes lebte unter einem Decknamen in der Wohnung. Bildrechte: MDR

Wohnung professionell aufgebrochen

Die Polizei will kein Risiko eingehen und betritt die Wohnung mit dem Sprengstoffsuchhund "Xito von der Wildsau", so ist es in den vertraulichen Akten vermerkt, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte. Eine Bombe wird in Dewes Wohnung nicht gefunden. Dafür stellt der Innenminister fest, dass Akten in einem Schlafzimmerschrank durchwühlt worden sind. Gestohlen ist nach seiner Wahrnehmung nichts.

Dafür entdecken die Spurensicherer zwei aufgerissene Packungen mit Papiertaschentüchern der Marken "Softies" und "Kokett". Sie stammen nicht von Dewes, es ist unklar, wie sie in die Wohnung gekommen sind. Die Polizei vermerkt an diesem und an den vorangegangenen Abenden keine weiteren gezielten Wohnungseinbrüche in der Gegend. Dewes Wohnung ist die einzige, die professionell aufgebrochen worden ist.

Akten Teil des Mafia-Verfahrens Fido