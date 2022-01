BKA hatte Informationen seit Mitte der Neunziger

Der BKA-Expertin war deutlich anzumerken, dass ihr Auftritt vor dem Ausschuss für sie wichtig ist. "Ich finde es gut, dass dieses Thema der 'Ndrangheta in Deutschland in dieser Form mal diskutiert wird", sagte sie gleich zu Beginn ihrer Befragung im Untersuchungsausschuss. Dann ließ sie keinen Zweifel, dass sie sich seit knapp 30 Jahren mit nichts anderem beschäftigt hatte. Sie entwirrte das Geflecht von Personen, Orten, Immobilien oder Restaurants, die für die Ermittler seit den Neunziger Jahren in Thüringen eine Rolle spielen.

Es sei 1995 und 1996 gewesen, als erste Mitglieder eines kalabrischen Mafia-Clans aus Duisburg nach Erfurt gekommen seien. Grund sei gewesen, dass es in Nordrhein-Westfalen damals intensive Ermittlungen gegen 'Ndrangheta-Mitglieder geben habe. Dieser Druck der Ermittlungsbehörden habe offenbar dazu geführt, das sich die kalabrische Mafia einen neuen Ort gesucht habe. Die Beamtin machte deutlich, dass es sich bei dem 'Ndrangheta-Clan in Thüringen um einen aus dem kalabrischen Ort San Luca handelt. "Die sind Mitte der Neunziger Jahre gekommen und sind wohl immer noch da", so die BKA-Analytikerin. Sie hätten eine sogenannten Locale in Erfurt gegründet, sagte sie. Dabei handle es sich um einen Stützpunkt, der aber nie ohne Zustimmung aus dem Mutterhaus in San Luca agieren könne.

Der 'Ndrangheta-Clan in Thüringen stammt aus dem kalabrischen Ort San Luca. Das bestätigte die BKA-Beamtin. (Archiv) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erfurter Kennzeichen in San Luca

Dass San Luca diese zentrale Rolle spielte, sollte auch eine Dienstreise nach Italien zeigen. Denn im Juni 2000, so die BKA-Expertin, sei sie gemeinsam mit dem damaligen Leiter der OK-Staatsanwaltschaft Gera nach Italien gefahren. (Anmerkung der Redaktion: OK = Organisierte Kriminalität) Ziel sei es gewesen, mit den italienischen Behörden Informationen auch über die Kalabresen in Erfurt auszutauschen. Dabei habe es einen Besuch in der 'Ndrangheta-Hochburg San Luca gegeben. Dort habe an diesem Tag eine Hochzeit der Mafia stattgefunden und die Gäste seien auch aus Thüringen gekommen. Es hätten Autos mit Erfurter Kennzeichen im Ort gestanden.