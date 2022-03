Eine Polizeibeamtin des Bundeskriminalamtes (BKA) hat im Mafia-Untersuchungsausschuss des Landtags Erfurter Lokalpolitiker kritisiert. In ihrer Zeugenvernehmung am Dienstag sagte sie, dass in den 1990er-Jahren genauer nach der Herkunft des Geldes hätte geschaut werden müssen, das italienische Gastwirte in der Stadt investierten. Das hätte sich die Kommunalpolitik fragen müssen. Zudem hätten die Verantwortlichen auch im Landeskriminalamt nachfragen können.