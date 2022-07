An der Thüringer CDU-Spitze kündigt sich eine Veränderung an. Landtagsfraktionschef Mario Voigt sagte MDR THÜRINGEN, er wolle auf dem nächsten CDU-Landesparteitag als Parteichef kandidieren. Landesvorstand und die CDU-Kreisvorsitzenden hätten in einer gemeinsamen Sitzung am Montagabend beschlossen, dass Fraktions- und Landesvorsitz künftig in einer Hand liegen sollten.