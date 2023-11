Bad Tabarz | Fackel- und Laternenumzug

In Bad Tabarz im Landkreis Gotha organisiert die Freiwillige Feuerwehr am Freitag, dem 10. November, einen Fackel- und Laternenumzug. Los geht es um 17:30 Uhr an der Kirche. Um 18 Uhr beginnt der Fackelzug über den Postweg in den Winkelhof. Bei Regen soll es stattdessen zur Feuerwehr gehen.

Friedrichroda | Martinsumzug

Für Samstag, den 11. November, ist in Friedrichroda im Landkreis Gotha ein Martinsumzug durch die Stadt geplant. Start ist um 17 Uhr am Ahorn Berghotel.

Suhl | Ökumenische Martinsfeier

In Suhl ist am Freitag, dem 10. November, eine ökumenische Martinsfeier mit Lampionumzug geplant. Beginn ist um 17 Uhr an der Katholischen Kirche in Suhl.

Traditionell wird in Thüringen rund um den Sankt-Martins-Tag an den Heiligen Martin von Tours und an den Bibel-Übersetzer und Kirchenreformator Martin Luther erinnert.