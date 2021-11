Die traditionelle Martinifeier findet in Erfurt dieses Jahr am Vorabend des Martinstages am 10. November 2021 statt. Das Fest steht diesmal unter dem Motto "Was man zum Leben braucht ..." Es beginnt um 18 Uhr auf dem Domplatz. Geplant ist ein 15-minütiges Abendgebet. Für die Feier werden noch Ordner gesucht, teilte der Evangelische Kirchenkreis Erfurt mit. Hintergrund ist, dass bei der in diesem Jahr verkürzten Feier Maskenpflicht gilt, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Die Kirche rechnet mit etwa 2.500 Besuchern. Etwa 100 Freiwillige sollen darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Anmeldungen nimmt der Kirchenkreis Erfurt entgegen. Im vergangenen Jahr war die Feier abgesagt worden. Trotzdem kamen Hunderte Gäste mit Laternen zum Domplatz.

Das Martinsfest in Meiningen findet dieses Jahr am Freitag, 12. November 2021, erneut ohne den traditionellen Laternenumzug statt. Wie die Organisatoren mitteilten, ist die angespannte Corona-Lage der Grund. Das Fest beginnt um 17 Uhr bei der Stadtkirche auf dem Marktplatz. Der Martinsmarkt am Sonntag, 14. November 2021, soll allerdings so weit wie möglich ohne Einschränkungen stattfinden. Das gilt auch für den verkaufsoffenen Sonntag. Von 10 bis 18 Uhr kann in der Innenstadt eingekauft werden.

In Nordhausen soll die ökumenische Martinifeier auf dem Petersberg am Mittwoch, 10. November 2021, stattfinden. Das sagte Stadtsprecherin Ilona Bergmann MDR THÜRINGEN. Geplant seien auch ein Laternenumzug und ein Feuerwerk um 18 Uhr. Zudem wollen die Evangelische Kirchengemeinde St. Blasii und die Katholische Pfarrei Dom zum heiligen Kreuz ein Stück über den Heiligen Martin von Tours aufführen.