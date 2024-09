Erstmals seit 2019 hat das Robert Koch-Institut (RKI) in diesem Jahr wieder Fälle von Masern-Erkrankungen in Thüringen erfasst. Es seien bis Ende August sechs Fälle festgestellt worden, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) unter Berufung auf RKI-Daten mit. "Auch wenn sechs gemeldete Masernfälle nicht nach viel klingen, ist es auffällig, dass die Erkrankung nach fünf Jahren wieder in Thüringen aufgetreten ist", sagte Guido Dressel, Leiter der TK-Landesvertretung Thüringen.