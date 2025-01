In Thüringen ist die Zahl der Fälle von Keuchhusten stark gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden fast 1.500 dieser Infektionserkrankungen aus dem Freistaat an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das seien knapp dreimal so viele wie 2023 und mehr als doppelt so viele wie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Erfurt unter Berufung auf Daten des RKI mitteilte.