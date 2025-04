Aus dem Report geht aber auch hervor, dass die Impflücken allmählich kleiner werden. So sank der Anteil der Kinder, die in den ersten zwei Lebensjahren überhaupt nicht gegen Masern geimpft wurden, von 6,9 Prozent im Jahr 2018 auf 4,9 Prozent im Jahr 2022. Die Masernimpfpflicht für Kindergarten- und Schulkinder in Thüringen besteht seit 2020.