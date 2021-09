Corona-Pandemie Maskenproduktion auch in Thüringen weitgehend gestoppt

Auch in Thüringen haben die Hersteller von FFP2- und OP-Masken ihre Produktion weitgehend eingestellt. Wegen der geringen Nachfrage laufen die Maschinen oft nur noch mit geringer Auslastung, ergab eine Umfrage von MDR-THÜRINGEN. Zudem seien die Lager randvoll. Laut Maskenverband Deutschland stehen in nahezu allen Werken in der Bundesrepublik die Maschinen still.