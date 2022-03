Darüber hinaus sind die Regierungs- und Oppositionsfraktionen in der Frage der Masken- und Testpflicht im Unterricht geteilter Meinung. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN schlagen CDU und FDP vor, an den Schulen vorerst weiter zu testen. Die Maskenpflicht solle aber ab dem 14. März fallen. Die AfD erklärte, beides sollte so schnell wie möglich beendet werden. Linke, SPD und Grüne wollen dagegen an der Masken- und Testpflicht mindestens bis Ostern festhalten.