Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann. Die Behörde in Jena erklärte am Donnerstag, gegen ihn sei im Zusammenhang mit Maskengeschäften ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern eingeleitet worden.

Das Thüringer Landeskriminalamt (LKA) ließ am Donnerstag die Wohnräume des Ex-Politikers in Thüringen und Brandenburg, sein Büro im Bundestag in Berlin und laut CDU Thüringen die Kreisgeschäftsstellen der Partei in Suhl, Hildburghausen, Sonneberg und Meiningen durchsuchen.