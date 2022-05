Lichte liegt mitten im Thüringer Wald, Landkreis Sonneberg. Seit 2019 gehört die Gemeinde mit ihren 1.500 Einwohnern offiziell zur Stadt Neuhaus am Rennweg. Mitten im Ort befindet sich das Piesau-Eisenbahn-Viadukt: mehr als 30 Meter hoch, gebaut zwischen den Jahren 1911 und 1913.

Acht sind es insgesamt, darunter ist auch die Max- und Moritz-Bahn, zu der das Viadukt in Lichte gehört. "Der Status der Strecken ist völlig unterschiedlich. Es gibt Strecken, die sind im Rahmen der deutschen Teilung abgebaut, zurückgebaut oder re-naturalisiert worden. Bei anderen Strecken liegen die Gleise noch und insofern müssen wir uns jede einzelne Strecke angucken", sagt Torsten Wilson, der im Ministerium die Stabsstelle Schienen-Infrastruktur 2030 leitet.

1.509 Kilometer lang ist das betriebene Schienennetz in Thüringen im Moment. Mehr als 100 Kilometer könnten in den nächsten Jahren wieder dazu kommen. "Das Ergebnis ist im Prinzip, dass wir den Aufwand der Reaktivierung dem Nutzen gegenüberstellen und dann unterm Strich feststellen: Lohnt sich für Güter- und Personen-Verkehr die Wiederbelebung oder übertrifft der Aufwand den Nutzen", so Wilson zum Fall eines positiven Ergebnisses der Prüfung.