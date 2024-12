Das BSW lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Außen- und Sicherheitspolitik sind in Deutschland jedoch Sache der Bundesregierung. Das BSW hatte die Frage jedoch im Landtagswahlkampf zum zentralen Thema gemacht - nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen und Brandenburg. 69 Prozent der Befragten in Thüringen finden es gut, dass das Thema im Koalitionsvertrag benannt wird.