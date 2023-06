Laut Partsch bedeutet der Medikamentenmangel auch in Kliniken einen hohen personellen und finanziellen Aufwand. Behandlungen und Alternativen müssten mit Ärzten abgestimmt, zahlreiche Mitarbeiter regelmäßig und zuverlässig informiert werden. Dabei bestehe ein hohes Risiko für Fehler.

Die Lieferprobleme bei den Medikamenten haben mehrere Gründe. Und diese sind komplex: Zum einen werden nur noch die wenigsten Arzneimittel oder auch die dazu benötigten Wirkstoffe in Europa hergestellt. "Für viele Wirkstoffe gibt es heute nur noch einige wenige große Hersteller", hieß es Ende vergangenen Jahres auf Anfrage vom Pharma-Großhändler Noweda, der auch in Neudietendorf im Kreis Gotha einen Standort betreibt. Nach Angaben des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) stehen inzwischen zwei Drittel der Produktionsstätten in China oder Indien.