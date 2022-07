Medizinische Versorgung Thüringer CDU will bei Notfällen auf dem Land "Tele-Ärzte" einsetzen

Christoph Zippel hofft, dass die Antworten darauf vielleicht noch vor der parlamentarischen Sommerpause gefunden werden können. Cornelia Klisch leitet für die SPD den Ausschuss, ist selbst Medizinerin und steht der Idee wohlwollend gegenüber. Einerseits finde sie den Vorschlag total sinnvoll, sagt sie. Andererseits bremst sie ein wenig – mit Verweis auf Berlin. Im Bundestag wird gerade beraten über eine Reform des Rettungswesens und der Krankenhausplanung. Klisch meint: "Ich würde einfach diese Richtlinien erst einmal abwarten. Und nicht voranpreschen und sagen, wir müssen das aber jetzt machen. Da wäre eventuell viel Geld verschwendet. Also lieber effektiv das machen, was sinnvoll ist."

Anfang kommenden Jahres will der Bund die Reform in Gesetzestext gießen und auf den Weg bringen. Dann könnte – wenn es nach der SPD-Politikerin geht – auch das Projekt Tele-Notarzt in Thüringen schnell in die Praxis umgesetzt werden.