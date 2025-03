In Thüringen ist die Zahl der Firmenpleiten das vierte Jahr in Folge gestiegen. 2024 meldeten 264 in finanzielle Schieflage geratene Unternehmen Insolvenz an, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Dies waren 4,8 Prozent mehr als die 252 Verfahren in 2023. Im langfristigen Vergleich sind die Zahlen vergleichsweise niedrig. Noch vor 20 Jahren war die jährliche Zahl der Insolvenzen fast viermal höher.