Neben der Mehrkindfamilienkarte gibt es in diesem Jahr auch die Familienkarte. Diese ist für alle Familien gedacht, in denen kindergeldberechtigte Kinder leben - also auch für Eltern mit einem oder zwei Kindern. Kinder und Jugendliche sollen mit der Karte zumindest etwas für die Entbehrungen während der Corona-Pandemie entschädigt werden.