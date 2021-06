Nach der Abgabe der Giraffen aus dem Zoopark Erfurt ist der Personalkonflikt um Direktorin Chefin Sabine Merz neu entfacht. Dezernent Matthias Bärwolff (Linke) sagte, er plane einen Personalwechsel. Sabine Merz solle vom Chefposten abgesetzt und in die zweite Reihe geschickt werden. Der Direktorenposten solle mit der zweiten Werkleiterin, Katrin Gallion, besetzt werden.

Grund sind laut Bärwolff seit Jahren schwelende Konflikte zwischen Merz und den Mitarbeitern. "Da oben brennt die Hütte", so Bärwolff. Zuerst hatte die Thüringer Allgemeine berichtet.

Die Pläne für den Führungswechsel will der Dezernent am Mittwoch im Werksausschuss Thüringer Zoopark vorstellen. Für den Personalwechsel muss die Satzung des Eigenbetriebs Zoo geändert werden.

Die Zoodirektorin muss abberufen werden. Er hoffe, dass der Stadtrat bereits im Juli darüber entscheidet, so Dezernent Bärwolff. Um den Wegzug der Giraffen aus Erfurt hatte es auch innerhalb des Zoos heftige Diskussionen gegeben.

Es war nicht der erste Streit: Bereits 2017 hatten Mitarbeiter in einem offenen Brief den Rücktritt von Merz gefordert. Damals ging es um den Umgang miteinander und die Kommunikation. Weil die Fronten verhärtet schienen, setzte die Stadt einen externen Mediator ein. Sabine Merz ist seit 2014 Zoopark-Direktorin in Erfurt.