Im vorigen Jahr erfasste das Thüringer Landeskriminalamt 418 Fälle, in denen mit einem Messer gedroht oder tatsächlich zugestochen wurde . Das entspricht im Vergleich zu 2022 einer Zunahme um fast 57 Prozent. Von 2021 auf 2022 gab es sogar ein Plus von 115 Prozent.

Der Statistik nach ist ein Großteil der Opfer männlich. Tödlich verletzt durch Messerangriffe wurden in Thüringen in den vergangenen vier Jahren drei Menschen. Am häufigsten spielten sich Messerangriffe den Angaben zufolge in Mehrfamilienhäusern oder Wohnblocks ab, gefolgt von sonstigen öffentlichen Orten. Auf Platz drei gibt das Landeskriminalamt als Tatort Asylbewerberunterkünfte an.