German Professional School Neues Thüringer Schulprojekt vermittelt über 50 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt

30. August 2024, 16:58 Uhr

Im März startete das Modellprojekt "German Professional School". Es soll junge Migranten fit für den Arbeitsmarkt in Thüringen machen. Nun haben 75 Geflüchtete die erste Phase dieses Pilotprojekts absolviert. 50 von ihnen wurden bereits in eine Ausbildung oder an einen Arbeitsplatz vermittelt.