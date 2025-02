Protokoll "In meiner Schulzeit wurde ich immer mal wieder gefragt, ob wir nicht in die USA zurückgehen wollen. Das macht was mit einem - auch wenn ich mich tendenziell als Deutscher fühle.



Man muss zwischen Migration und Migration unterscheiden. Ich bin seit ein paar Jahren im ländlichen AfD-Umfeld unterwegs. Niemand hat generell etwas gegen Migranten. Sondern nur dann, wenn sie sich nicht benehmen. Da wird das Bild der AfD verzerrt - von unseren politischen Mitbewerbern und den Medien.



Das Wählerpotenzial für die AfD bei Migranten ist hoch. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte sehen, dass sich in Deutschland vieles nicht zum Guten entwickelt. Ich finde es beschämend, dass es erst einen US-Vizepräsidenten mit Vance braucht, um demokratische Defizite in Deutschland zu bemängeln. Dass sich die politische Führung der USA genötigt fühlt, sich mit unserer Partei zu solidarisieren - das sagt viel über das politische Klima in Deutschland aus."