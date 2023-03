Landwirtschaft Zahl der Milchviehbetriebe in Thüringen schrumpft weiter

Hauptinhalt

Beim Thüringer Milchtag am heutigen Montag in Erfurt geht es auch um hohe Auflagen, schrumpfende Einkommen und steigende Kosten. Dutzende Milchbauern im Freistaat haben ihre Tierhaltung bereits aufgegeben. Die Landesvereinigung Thüringer Milch regt eine Herkunftskennzeichnung für Milchprodukte an - ähnlich wie bei Obst und Gemüde.