Laut Landesentwicklungsgesellschaft konnten viele Flächen gut an Kommunen oder private Investoren verkauft werden. Mit den Einnahmen seien etwa unwirtschaftliche Aufgaben wie die Munitionsbeseitigung finanziert worden.

Nach 30 Jahren habe Thüringen Tausende Hektar Gewerbe- und Wohnbauflächen sowie Naturschutzgebiete dazu gewonnen, und sogar noch ein Plus in der Kasse, so die Landesentwicklungsgesellschaft.