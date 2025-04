Thüringen wird allen Verzögerungen im Ausschreibeverfahren zum Trotz eine eigene zentrale Software für die Gesundheitsämter entwickeln. Wie das Gesundheitsministerium MDR INVESTIGATIV jetzt mitteilte, ist der entsprechende Auftrag am 14. April an die "Nortal AG" vergeben worden. Damit kann sich auch ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt über Arbeit freuen: "Innocon Systems" aus Tangermünde ist dem Ministerium zufolge ein sogenannter Nachunternehmer und wird damit ebenso wie Nexus Deutschland an den Arbeiten für die Fachanwendung beteiligt.