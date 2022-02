So verdienten Friseur-Fachkräfte im Dezember 2020 beispielsweise statistisch gesehen etwa 1.500 Euro brutto pro Monat. Im Lebensmittelverkauf, in der Hotellerie und in der Reinigung gab es 2020 etwa 1.700 bis 1.900 Euro brutto pro Monat. Helfer in der Reinigung oder in der Lagerwirtschaft verdienten etwa 1.800 bis 1.900 Euro.