Die Grünen stellen sich in der Thüringer Landesregierung komplett neu auf. Wie die Staatskanzlei mitteilte, hat Justiz- und Migrationsminister Dirk Adams am Montag die Entlassungsurkunde erhalten . Bis zum Monatsende soll die ebenfalls scheidende Umweltministerin Anja Siegesmund die Amtsgeschäfte von Adams weiterführen.

Neuer Umweltminister wird der bisherige Landessprecher der Grünen, Bernhard Stengele. Denstädt sieht Migration als brennendstes Thema in ihrem zukünftigen Amt, Stengele möchte seinen Schwerpunkt auf die Energiewende legen.

Denstädt ist Polizeihauptkommissarin und Diplom-Verwaltungswirtin. Sie arbeitet derzeit in der Polizeivertrauensstelle im Innenministerium. Die geborene Saalfelderin hat die Thüringer Bündnisgrünen in der 17. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten vertreten.

Laut Landessprecher Stengele wisse sie aus ihrer Erfahrung als Ermittlungsbeamtin der Staatsanwaltschaft um den Stellenwert einer unabhängigen Justiz und die Notwendigkeit von Vertrauen in den Rechtsstaat. Außerdem engagiere sie sich seit vielen Jahren gegen Rassismus und jedwede Form der Diskriminierung. Denstädt wäre nach ihrer Ernennung nach Angaben der Grünen die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland.

Stengele wird neben des Amts als Umweltminister auch die Rolle des Vize-Ministerpräsidenten übernehmen. Er führt seit Januar 2020 gemeinsam mit Ann-Sophie Bohm den Landesverband der Grünen. Stengele ist darstellender Künstler und Regisseur mit internationaler Leitungserfahrung, zuletzt als Schauspieldirektor am Theater Altenburg.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Hey würdigte den scheidenden Minister Adams für seine Arbeit. Er sei auch in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner gewesen. Auch künftig werde die Fraktion ein kooperativer Ansprechpartner sein und auf konstruktive Zusammenarbeit setzen.

Die AfD spricht von einer Fehlbesetzung. Als Nachfolger seien gänzlich ungeeignete Personen ohne jeden Bezug zum jeweiligen Ressort nominiert worden. Die Zeit sei mehr als reif für Neuwahlen in Thüringen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Torben Braga.

Aus Sicht der FDP müssen sich die beiden neuen Minister an der Bilanz der Vorgänger messen lassen. Diese sei jedoch alles andere als glänzend gewesen, sagte FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich. So gleiche die Unterbringung von Geflüchteten seit Jahren einem Desaster und im Umweltministerium sei noch immer unklar, wie ein stabile Grundversorgung sichergestellt werden kann, wenn kein Wind wehe und keine Sonne scheine, so Kemmerich.