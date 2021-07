Thüringens Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow muss sich am Freitag im Landtag auf Antrag der AfD einem konstruktiven Misstrauensvotum stellen. Die Fraktion hat vorgeschlagen, dass das Parlament Ramelow nach Artikel 73 der Thüringer Verfassung das Misstrauen ausspricht, indem AfD-Fraktionschef Björn Höcke als Nachfolger gewählt wird. Auf einer Plenumssitzung am Mittwoch stimmten die Abgeordneten aller Fraktionen einer entsprechenden Änderung der Tagesordnung zu. Abgestimmt werden soll am Freitag nach der Mittagspause.

Die CDU-Fraktion kündigte am Mittwoch an, an der geheimen Abstimmung nicht teilzunehmen. Die Abgeordneten würden in ihren Plenarbänken sitzenbleiben, statt ihre Stimme abzugeben. Nach Fraktionsangaben fiel ein entsprechender Beschluss der Abgeordneten einstimmig. Damit vermeidet die Union, dass der Verdacht auf ihre Landtagsabgeordneten fällt, falls Höcke mehr Stimmen bekommt als die AfD Mandate hat. Die AfD stellt in Thüringen 22 Landtagsabgeordnete, für eine Wahl Höckes wäre die absolute Mehrheit notwendig, was 46 Stimmen entspricht.