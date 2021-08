Nach Vertretern von SPD und CDU hat auch Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Grüne) den Ausbaustopp der Bahnstrecke Mitte-Deutschland-Verbindung kritisiert. Möller sagte, er sei irritiert über die "einsame Entscheidung des Verkehrsministers ohne Diskussion am Kabinettstisch". Wer Klimaschutz und Verkehrswende wolle, dürfe sich nicht "in die Büsche schlagen", wenn es konkret werde. Seiner Ansicht nach zeigt die aktuelle Debattenlage, dass man sich in den Haushaltsverhandlungen auf eine Finanzierung einigen könne.