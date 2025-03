Gemeinsam mit ihrem Mann hat Christl Giesemann nach ihrer Facharzt-Ausbildung und einem ersten Jahr Praxiserfahrung in Altenburgs Poliklinik eine neue Anstellung gesucht. "Damals war es nicht einfach, eine Wohnung zu finden und dann tat sich eine Chance in Niederroßla auf. Dort wurde in einer staatlichen Praxis auf dem Land ein Arzt gebraucht. Mein Mann ging zu Zeiss nach Jena und dann sind wir sind 1970 hier gelandet."