An der Adresse in Blankenhain, die Winter laut AfD angab, steht inmitten einer Häuserzeile ein zweigeschossiges unscheinbares Wohngebäude mit Schrägdach. Einer der Bewohner sagte einem MDR-Reporter am Sonnabend, er kenne keinen Nachbarn namens Winter. Zudem wunderte sich der Bewohner über das Namensschild "Winter" an einem der Briefkästen.

Bildrechte: MDR/Michael Hesse