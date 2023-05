Landesparteitag AfD will stärkste Kraft in Thüringen werden und mitregieren

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke sagte auf dem Landesparteitag, die AfD wolle in Thüringen zur nächsten Landtagswahl "33 plus x Prozent" erzielen und an der Regierung beteiligt werden. Bereits im Juni wolle man bei der Landratswahl im südthüringischen Landkreis Sonneberg gewinnen und dort den Landrat stellen.