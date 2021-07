Nach einem Angriff auf einen Polizisten muss ein 40-Jähriger acht Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Erfurt verurteilte ihn am Donnerstag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. An das Opfer muss er 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Juni letzten Jahres in Apolda zunächst vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Nachdem er in eine Sackgasse gefahren war, wollte ihn ein Polizist kontrollieren. Daraufhin fuhr der Mann ihm über die Beine. Als der Beamte am Boden lag, soll der 40-Jährige noch einmal auf ihn zugefahren sein. Der Polizist konnte sich noch aufrichten und so vor dem heranfahrenden Auto retten.