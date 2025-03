"Ich hab's doch gern gemacht", sagt Peter Wielicki noch beim Aussteigen, bevor er unterm Regen der Konfetti-Kanonen verschwindet. Empfangen wird Willi von Kollegen, ehemaligen Weggefährten und seiner Chefin. Ines Riemann überreicht einen großen Präsentkorb. "Wir werden dich vermissen. Du warst so zuverlässig und fast nie krank. Warst ein sehr guter Mann."

Dafür gibt's Pralinen und den einen oder anderen Händedruck. "Da kann ich mir auch eine Träne nicht verkneifen." Willi ist gerührt. Fast 41 Jahre hat er die Menschen in Apolda sicher an ihr Ziel gebracht - zum Einkauf oder in die Arztpraxen. Willi kennt sie und ihre Geschichten, hat Generationen aufwachsen sehen.