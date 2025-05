In Bad Berka im Weimarer Land ist am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Nach Angaben von Stadtbrandmeister Florian Ersfeld trat aus der Leitung Gas aus, allerdings unterhalb der Explosionsgrenze. Angrenzende Wohnhäuser und ein Kindergarten wurden vorsorglich geräumt. Die Kinder kamen in ein nahegelegenes Familienzentrum.