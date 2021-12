Geschäftsführung: Pläne sind "unternehmerisch vernünftig"

Der Geschäftsführer der Zentralklinik, Robert Koch, verteidigt diesen Schritt als "unternehmerisch vernünftig". "Rhön tut nur, was auch andere Klinik-Verbünde längst getan haben. Wir bündeln Kompetenzen und rüsten uns damit für die Zukunft", so Koch.

Der Markt regelt das Geschäft. Robert Koch I Geschäftsführer der Zentralklinik

Betriebsräte befürchten Nachteile für Mitarbeiter

Rhön strukturiert nicht nur die Zentralklinik um - sämtliche Kliniken des Verbundes werden umgebaut. Zum Ärger der Betriebsräte. Sie haben schlimmste Befürchtungen. "Mitarbeiter, die jetzt noch Angestellte der Klinik sind, haben dann andere Arbeitgeber. Sie scheiden aus Haustarifverträgen aus. Haben keine Stimme durch Betriebsräte mehr und zukünftige, neue Mitarbeiter werden nicht mehr zu den aktuellen Konditionen eingestellt." Ver.di nennt es "Tarifflucht durch die Hintertür".

Mitarbeiter, die jetzt noch Angestellte der Klinik sind, haben dann andere Arbeitgeber. Sie scheiden aus Haustarifverträgen aus und haben keine Stimme durch Betriebsräte mehr. Ivo Schenk I Betriebsrat der Zentralklinik

Eine Befürchtung, die Klinik-Chef Koch zerstreuen will: "Der Markt regelt das Geschäft. Bei dem Fachkräftemangel, der aktuell vor allem im betroffenen IT-Bereich herrscht, wird es immer eine marktgerechte Vergütung geben." Zudem sei gesetzlich geregelt, wie ein Betriebsübergang stattzufinden hat. "Für ein Jahr gelten damit die alten Verträge", so Koch.

Betriebsräte befürchten schlechtere Versorgung

Der Haupteingang zur Zentralklinik Bad Berka. Konzernspitze und Betriebsrat suchen nach einer "verträglichen Lösung" für betroffene Mitarbeiter. Bildrechte: dpa Doch Betriebsräte und Gewerkschaft haben weitere Bedenken. Viele Tochtergesellschaften erschwerten die Abläufe und schadeten der Versorgungsqualität, sagen sie. Aufgaben würden künftig nicht auf dem kurzen Dienstweg, sondern über Umwege erledigt. "Und das", so Ver.di-Sprecher Gottschalk, "ist ein großer Nachteil für Beschäftigte, aber auch für Patienten." Betriebsrat Ivo Schenk fragt: "Was ist zum Beispiel, wenn die Spülmaschine ausfällt? Ehe ein Techniker der neuen Dienstleistungsgesellschaft kommt, müssen die Pflegekräfte selbst abspülen. Das kann ewig dauern."

Gedanken, die Koch zerstreuen will. "So etwas wird auf keinen Fall passieren. Die Pflegekräfte werden am Patienten gebraucht." Dienstleister gebe es nach wie vor am Ort. "Nur eben in einer Tochtergesellschaft organisiert."

Verträgliche Lösungen werden gesucht

"Die Aufsplitterung wird nicht mehr zu verhindern sein", schätzt Konzern-Betriebsrat Oliver Salamon die Situation ein. "Wir können nur mildern." Betriebsräte stecken deshalb mitten in den Verhandlungen zum so genannten Interessensausgleich. Gemeinsam mit der Konzernspitze suchen sie nach verträglichen Lösungen. "Für die Mitarbeiter sollen so viele Nachteile wie möglich verhindert werden." In einigen Bereichen sei das auch schon gelungen, sagt Ivo Schenk.

IT-Abteilung macht den Anfang

Schon im Januar wird die Aufsplittung dann Realität sein. Den Anfang macht gleich die IT. "Die Kliniken sollen sich besser vernetzen. Die Zukunft liegt in der Telemedizin. Da braucht es den Blick über den Tellerrand hinaus", so Geschäftsführer Koch. Betriebsräte und Gewerkschaft bleiben skeptisch. Für Ver.di-Sprecher Hannes Gottschalk sind Ausgliederungen nach wie vor "ein kurzsichtiger Irrweg".