Ein zweites Jahr in Folge hat der Frost den Weinstöcken der Saale-Unstrut-Region zugesetzt. Allerdings fallen die Verluste regional sehr unterschiedlich aus, wie Andreas Clauß vom Thüringer Weingut in Bad Sulza mitteilte. Auf seinen Weinbergen in Auerstedt habe er einen Totalausfall zu beklagen, in Sonnendorf bei Bad Sulza sei etwa Hälfte der Reben betroffen, in Jena nur etwa zehn bis 20 Prozent.