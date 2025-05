Am Boden wurde zum Zeitpunkt des Einsatzes -1 Grad Celsius gemessen, in der Luft waren es drei Grad. Die Hoffnung war es laut Clauß, die Reben zu schützen und die Temperatur am Boden um zwei Grad zu erwärmen. Ob das gelungen sei, sollen nun die Auswertungen der Wetterstationen zeigen. Der Hubschraubereinsatz sei der erste dieser Art im Saale-Unstrut Anbaugebiet gewesen und auch ein Versuch. Er wolle nicht noch einmal so einen Verlust durch Kälte wie 2024 erleben, so Clauß.

Bildrechte: Thüringer Weingut Bad Sulza GmbH/WichmannTV