Braunbär-Alarm hat es am Samstag bei der Polizei in Apolda gegeben. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte gegen 9 Uhr ein aufgeregter Anrufer gemeldet, dass er in der Auenstraße einen Braunbären gesehen habe.

Ein Braunbär streift durch sein Revier. In Apolda gab es schließlich Entwarnung. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox