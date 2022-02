Die Pappel findet man in vielen Parks und Grünanlagen. Sie gehört zur Familie der Weidengewächse und ist mit etwa 60 Arten vertreten. Am bekanntesten sind Schwarz- und Silberpappel. Sie gehört erdgeschichtlich zu den sehr alten Bäumen. Daher ist es verständlich, dass sich im Laufe der Entwicklung zahlreiche Schädlinge auf den Verzehr von Pappeln spezialisiert haben. Verschiedene Bockkäfer ernähren sich von Pappelblättern, Pappeltriebe werden von Nagern und Rehwild gern gefressen.



Pappeln findet man in Fluss- und Bachnähe, auf feuchten, häufig überschwemmten Böden, die viel Kies und Sand enthalten. Sie gelten als Pionierpflanzen und werden gern zur Wiederaufforstung von brachliegenden Flächen verwendet. Pappeln wachsen relativ schnell und entwickeln ein Stammholz, welches zur Papierherstellung genutzt wird. Auch für Holzpellets nutzt man das helle Pappelholz.



Das eher weiche Holz eignet sich auch sehr gut zur Anfertigung von Schnitzarbeiten. Auch Musikinstrumente werden gern aus dem flexiblen Pappelholz hergestellt.



Große Pappelbäume stehen häufig in Parks, wo sie durch ihre ausladende, schwingende Baumkrone auffallen. Auffallend sind auch die Blüten, die sich ab März vor den Blättern entwickeln. An der Pappel hängen zu dieser Zeit lange, rötliche Kätzchen, die leicht klebrig sind.