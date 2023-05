40 Bewerbungen gibt es auf die 16 vorhandenen Gymnasialplätze. Der gymnasiale Schulteil in der Buttelstedter Schule "Am Lindenkreis" platzt aus allen Nähten. Eine Situation, wie vor einem Jahr in der benachbarten Mellinger Schule, will das Amt vermeiden. Dort wurden die künftigen Fünftklässler ausgelost. Viele Kinder konnten nicht ihre Wunsch-Schule besuchen. Sie wurden abgewiesen.

In der Berlstedter Schule "An der Via Regia" gibt es sechs Regelschulklassen. Sie lernen gemeinsam mit Grundschülern auf einem Campus. In Buttelstedt lernen am Schulteil des Lyonel-Feininger-Gymnasiums aktuell sieben Klassen angehender Abiturienten, neben elf Klassen Regelschülern und Grundschülern.