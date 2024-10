Ein 72-Jähriger aus Apolda (Weimarer Land) hat an Betrüger mehr als 60.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilte am Donnerstag, gab sich der Betrüger als Bankmitarbeiter aus. Er brachte den Rentner so weit, dass er von drei verschiedenen Konten Geld überwies.