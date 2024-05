Wer sich also für Luther in Eisenach interessiert, wird eben gezielt darauf gebracht, dass es auf Schloss Friedenstein eine Luther-Bibel gibt. Wir haben eine der höchsten Dichten an Burgen und Schlössern weltweit auf einem so kleinen Raum - rund 400. Nicht alle sind erhalten, viele nur als Ruinen oder Fragmente, aber sie haben eine Geschichte, die ab Juni in einer neuen Thüringer Marketing-Kampagne erzählt werden soll.