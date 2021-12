Ein rund 500 Jahre alter Flügelaltar aus Thüringen ist am Mittwochnachmittag in Wien für eine halbe Million Euro versteigert worden. Die Stadt Erfurt, die sich ebenfalls um den Altar bemüht hatte, ging bei der Auktion leer aus.

Ende des 19. Jahrhunderts war er in den Besitz der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt übergegangen. Viele Jahre stand er auf der Heidecksburg, später in der Kapelle von Schloss Schwarzburg. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Altar im Zuge der Auflösung der Monarchie und der Fürstenenteignung an einen Kunsthändler in Holland verkauft. Danach verlor sich seine Spur.