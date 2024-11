Der Eigentümer des Spa- und Golfresorts in Blankenhain hofft auf weitere Trainingsaufenthalte des DFB-Teams in seinem Hotel. Das Resort könnte die neue sportliche Heimat der deutschen Nationalmannschaft sein, wo sie sich regelmäßig auf Länderspiele vorbereiten könnte, so Eigentümer Matthias Grafe. Entsprechende Pläne dafür hat er nach eigenen Angaben dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) überreicht.

Sein Haus habe beim Trainingslager des DFB-Teams im Sommer einen starken Eindruck hinterlassen, so Grafe. Alle Beteiligten hätten sich wohl gefühlt. Grafe stellte in Aussicht, ein Sporthotel mit allen für eine Fußballmannschaft notwendigen Infrastruktur-Einrichtungen zu bauen. Hintergrund seines Vorschlags ist offenbar, dass der DFB seinen Vertrag mit dem bisherigen Ausrüster Adidas nicht verlängert hat und daher möglicherweise künftig das Camp am Stammsitz von Adidas in Herzogenaurich nicht mehr nutzen könnte.