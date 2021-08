Weimarer Land Zwei Schwerverletzte nach Gewalttat in Kranichfeld

In Kranichfeld im Weimarer Land hat sich am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus ein Gewaltverbrechen ereignet. Nach Information von MDR THÜRINGEN wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt. An der Gebäudefassade waren am Mittwoch noch Blutspuren sichtbar. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Staatsanwaltschaft will am Donnerstag Einzelheiten bekanntgeben.